Москва, 8 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В прошлом году москвичи стали чаще использовать городской транспорт, совершив на 230 миллионов поездок больше чем в 2022 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Он отметил, что поездок на личном авто стало на 4% меньше. Такой факт говорит о возросшем доверии к общественному транспорту, подчеркнул Собянин.

Самый большой рост пассажиропотока заметили в трамваях. Открытие новых станций метро способствовало тому, что горожане стали чаще пользоваться метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД), заявил градоначальник.

В прошлом году открыли станцию метро во Внукове. Таким образом из одноимённого аэропорта стало возможно добраться без пересадок до Москва-Сити. Также повысилась транспортная доступность близлежащих поселений, напомнил мэр.

Он добавил, что уже полгода работают станции «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на севере Люблинско-Дмитровской линии. Они открыли прямой путь на учебу и работу студентам МФТИ и сотрудникам «Физтехпарка», подчеркнул Собянин.

Также в 2023 году на метро и Московском центральном кольце горожане совершили свыше 2,2 миллиарда поездок. Рельсовый каркас столицы готов к росту пассажиропотока, подытожил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин рассказал о планах развития служб каршеринга и такси в Москве. Градоначальник отметил, что парк машин для аренды в столице увеличат с 33 тысяч до 40, а такси — с 70 тысяч до 80.

Собянин добавил, что столичные специалисты упорядочат использование средств индивидуальной мобильности и работы курьеров в целях обеспечения безопасности и комфорта пешеходов. А количество поездок с использованием СИМ возрастет с 350 тысяч до 750.