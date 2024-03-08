Москва, 8 марта, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Подразделения войсковой группировки «Восток» российской армии, действующие в зоне специальной военной операции на южнодонецком направлении, за последнюю неделю улучшили своё положение на переднем крае фронта, ВСУ потеряли до 1620 военных, сообщил 8 марта официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Евгений Биятов

«Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две боевые машины ЗРК «Стрела-10», а также боевая машина ЗРК «Stormer» производства Великобритании», — сообщил он.

Генерал добавил, что за это время российские бойцы отразили три контратаки украинских штурмовиков возле села Водяное в ДНР. Также российские войска нанесли удары по подразделениям семи бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское в ДНР и Малиновка в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Конашенков сообщил, что ВСУ за неделю на южнодонецком направлении потеряли до 890 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, 28 автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Российские войска за это время также улучшили позиции в этом районе.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 февраля сообщил, что украинские войска в среднем теряют ежесуточно на всех направлениях по 800 военных и по 120 единиц оружия и боевой техники. Он также заявил, что российская армия с начала года освободила в ходе боёв коло 327 кв. км территории новых российских регионов.