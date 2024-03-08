Дубай, ОАЭ, 8 марта, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон о ежегодном налоге в 20% для иностранных банков на территории эмирата. Об этом 8 марта заявили в пресс-службе дубайского правительства.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Новый закон распространяется на все иностранные банки, в том числе в свободных экономических зонах эмирата, кроме учреждений с лицензией на работу в Международном финансовом центре Дубая (Dubai International Financial Centre). В случае, если зарубежный банк облагается корпоративным налогом в размере 9% согласно федеральному закону, его сумму вычтут из общей суммы налогов. За первое нарушение предусматривается штраф до 500 тыс. дирхамов ($136,13 тыс.), при повторном нарушении в течение двух лет — штраф до 1 млн дирхамов ($272,26 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2023 года в Дубае отменили налог 30% на продажу алкоголя. Розничные продавцы, компании Maritime and Mercantile International, заявили, что обновлённые правила играют важную роль в обеспечении безопасной и ответственной покупки и потребления алкоголя в Дубае и ОАЭ, жителей и гостей пригласили за соответствующими покупками, подчеркнув, что теперь нет необходимости ехать в другие эмираты. Однако распитие спиртных напитков в общественных местах всё ещё остаётся преступлением.