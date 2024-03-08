Курск, 8 марта, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Александр Сухов/РИА Новости

«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района», — написал он.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела нет пострадавших, и добавил, что было зафиксировано не менее пяти прилётов боеприпасов в район железнодорожной станции в Тёткино со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал об обстреле украинскими войсками села Козинка в Грайворонском городском округе. По его словам, в результате этого получил ранения один мирный житель.

Глава Кременского муниципального округа ЛНР Вячеслав Третьяков 6 марта сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ. Он отметил, что ещё два человека получили в результате этого ранения.