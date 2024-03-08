Куала-Лумпур, 8 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Власти Малайзии не исключили, что могут возобновить расследования исчезновение рейса MH370, пропавшего в марте 2014 года. Об этом говорится в материале Reuters, посвящённому десятилетию со дня трагедии.

Leonid Faerberg/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна готова возобновить расследование, если в деле появятся новые детали.

«Если есть убедительные доказательства того, что дело необходимо открыть заново, мы, безусловно, будем рады его возобновить», — сказал глава правительства.

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе сообщил, что поисковые работы могут обсудить со специалистами американской компании Ocean Infinity. В возобновлении поисков также пообещали содействовать власти Австралии.

Как сообщало ИА Регнум, рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года и направился в Пекин. Вскоре после взлёта воздушное судно пропало с экранов радаров. На борту самолёта находились 239 человек ― 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение в южной части Индийского океана, однако точное место установить не удалось. Неоднократно предпринятые попытки обнаружить обломки пропавшего самолёта, участие в которых принимали Китай и Австралия, успехом не увенчались и в январе 2017 года их прекратили. Всех находившихся на борту признали погибшими в результате несчастного случая.

Власти Малайзии в марте 2020 года урегулировали вопрос выплат родственникам пассажиров и членов экипажа Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в 2014 году. Министр транспорта Малайзии Ишам Ишак не уточнил, о какой сумме шла речь.

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что причиной исчезновения Boeing 777−200 стало самоубийство пилота рейса MH370. Он пояснил, что к такому выводу пришли в Малайзии. По его словам, через несколько дней после трагедии высшие чины малайзийского правительства уже знали истинное объяснение произошедшему. Они поняли, что это было самоубийство капитана воздушного судна Захарии Ахмад Шаха, а не технические неполадки самолёта.