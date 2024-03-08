Москва, 8 марта, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Юридическая борьба за доброе имя российской фигуристки Камилы Валиевой далека от окончания. Впереди — апелляция в суде Швейцарии. А пока для неё сохраняется формальный запрет на выступления, она вполне может показывать мастерство на коммерческих выступления, организованных на спонсорские средства. Таким мнением поделилась с ИА Регнум спортивный юрист Анна Анцелиович, комментируя сообщения об исключении спортсменки из сборной России.

Сергей Бобылев/ТАСС Камила Валиева

Пока говорить, что эта история окончена, рано, заверила эксперт. Всё будет зависеть от апелляций в Верховном суде Швейцарии.

«Это касается и дела о её персональной дисквалификации, и аннулированных результатов сборной на Олимпиаде в Пекине, из-за которых команда ОКР переместилась на третье место. Это решение Камила тоже обжаловала, выступила в качестве заявителя», — уточнила Анцелиович.

Причём разбирательства в швейцарском суде, скорее всего, не будут такими же долгими, как в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, предположила юрист. По её словам, реальные сроки будут зависеть от того, насколько стороны согласовали ускоренное рассмотрение. Но вероятнее всего, окончательный ответ получат в течение нескольких месяцев, учитывая, что в разбирательстве заявлены многие стороны, включая Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады.

Если Верховный суд Швейцарии найдёт процессуальные основания для отмены решения CAS о дисквалификации Валиевой на четыре года, то аннулирование результатов, соответственно, полностью отменят. Автоматически эта мера затронет и решение суда CAS, касающееся сборной.

Однако пока этого не произошло, участие Камилы в соревнованиях любого уровня сейчас, к сожалению, невозможны, констатировала Анцелиович. Запрещено даже участие в тренировочных сборах. Единственное послабление — возможность приступить к тренировкам с тренером, со своей командой за два месяца до окончания срока дисквалификации, чтобы по окончанию дисквалификации можно было войти в соревновательный процесс.

Тем не менее даже сейчас для заслуженной фигуристки открыты возможности: она вполне выступать в профессиональных шоу, которые организуются на спонсорские средства, без участия государства.

«На это никакого запрета нет, и она может спокойно выступать, не опасаясь каких-либо формальных последствий. Это обычная практика», — рассказала спортивный юрист.

Камилу Валиеву исключили из российской сборной, подтвердил 7 марта гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Он подчеркнул, что это решение соответствует юридическим формальностям. Ранее чиновник признался, что Федерация очень хотела бы возвращения Камилы к соревнованиям после истечения срока её дисквалификации.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, безусловно, поддерживает Камилу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал тот факт, что на торжественной церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани спортсменка сидела рядом с российским лидером.

Как сообщало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года, признав её виновной в нарушении антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой выступала Валиева, с первого места на третье.

Также сообщалось, что CAS не нашёл доказательств утверждения эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) о популярности считающегося допингом триметазидина среди российских спортсменов. Такой вывод содержался в мотивировочной части решения суда по делу Валиевой.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.