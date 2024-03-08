Киев, 8 марта, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время запланированного на 8 марта визита в Турцию планирует провести переговоры с производителями вооружений. Об этом сообщили в его офисе.

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«Отдельное внимание будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере. Зеленский посетит верфи, на которых ведётся строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний», — говорится в сообщении.

Днём ранее представители президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что во время визита Зеленского стороны обсудят боевые действия на Украине и контакты по теме транспортировки зерна. В прошлый раз главы Турции и Украины встречались в июле 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что поставки Западом оружия Киеву не повлияют на ход специальной военной операции, а только сделают жителям Украины больнее. Представитель Кремля отметил, что Россия достигнет всех поставленных целей.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев спустя несколько дней заявил, что западные страны не сумели нанести стратегическое поражение России на Украине, и отметил, что в мире беспрецедентно обострилась обстановка из-за желания Запада любой ценой удержать глобальное доминирование.

Президент России Владимир Путин в то же время в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. Глава государства отметил, что она появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.