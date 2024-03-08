Берлин, 8 марта, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В Германии вооружённый мужчина проник в здание школы. Учебное учреждение расположено в населённом пункте Петерсхаген под Берлином. Об этом 8 марта сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland.

IMAGO/Fotostand / Gelhot/Global Look Press

Сигнал тревоги о том, что в школу вошёл мужчина с оружием, поступил на пульт полиции в 09:15 мск. Выехавшие на место ЧП сотрудники правопорядка обыскали здание и задержали мужчину. У 22-летнего молодого человека обнаружили нож и пистолет. При этом не уточняется, был ли это муляж или настоящее оружие.

При задержании нападавший оказал сопротивление. В результате лёгкие ранения получил один из полицейских и сам злоумышленник.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля украинский 15-летний подросток получил тяжёлое ранение в результате нападения в небольшом немецком городке Меттмане. Инцидент произошёл в местной закусочной на расовой почве. Мужчина начал оскорблять подростка, потом подошёл и ударил по голове тяжёлым предметом. Ему удалось сбежать, пострадавшего госпитализировали.

На западе Франции 18 января два человека в масках совершили нападение на учебное учреждение. Они ворвались в лицей имени Маргариты де Валуа в городе Ангулеме и применили против учеников слезоточивый газ, после чего скрылись с места происшествия. В результате один ученик и одна учительница получили лёгкие ранения.