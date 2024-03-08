Париж, 8 марта, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Три французские оборонные компании будут выпускать на Украине запчасти для военной техники и беспилотников, заявил 8 марта глава минобороны Франции Себастьен Лекорню.

Global Look Press

«Три французских компании учредят партнёрство с украинскими компаниями, особенно в сфере беспилотников и оборудования для сухопутных сил, для производства запчастей на Украине, и, возможно, в будущем боеприпасов», — заявил Лекорню.

По его словам, партнёрские соглашения с украинскими предприятиями заключат в ближайшее время. Лекорню добавил, что первые производства открылись уже летом. Пока же детали соглашений обсуждаются Киевом и Парижем. Французы изучают внутренний украинский рынок.

Тремя компаниями станут, как отмечает министр, KNDS — совместное оборонное предприятие Франции и Германии, Nexter — французский производитель военной техники и оружия и Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG — машиностроительная компания из Германии. Также Лекорню упомянул французского производителя дронов Delair.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября Лекорню заявил, что Франция не хочет больше отдавать на Украину оружие из своих запасов. Киев должен приобретать новые вооружения за счёт специально выделенных на это средств, отметил он.

Через три месяца глава минобороны Франции заявил, что на Украину могут в ближайшее время направить БПЛА-камикадзе нового поколения, которые проходят пока тестирование. Применение их на Украине также будет одной из стадий тестирования, сообщил французский министр, добавив, что Франция «не воюет с Россией».

Кроме того, власти Франции заговорили об отправке военных НАТО на Украину. Так, 26 февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что страны ЕС обсуждают возможность отправки войск на Украину. Лекорню сегодня пояснил, что речь не шла об отправке военных в качестве бойцов, которые будут непосредственно воевать за ВСУ.

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков 8 марта предупредил, что Макрон переходит «красные линии». Он призвал народ Франции отправить Макрона в отставку, поскольку он разжигает вражду с Россией. По словам зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, у России уже нет «красных линий» в отношении Франции. При этом он напомнил слова Макрона о том, что у Парижа больше нет никаких красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева.