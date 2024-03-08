Манила, 8 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Около берегов Индонезии и Филиппин зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 8 марта сообщил на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 146 км в юго-восточном направлении от города Мати на Филиппинах, в котором проживают 105 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 125 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта у берегов Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки произошли в 01:59 мск в 53 километрах от острова Симушир в Тихом океане.

В китайской провинции Цинхай 5 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров, сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.

В турецкой провинции Чанаккале 4 марта произошло землетрясение магнитудой 4,9. Его эпицентр находился около населённого пункта Енидже с населением порядка 35 тысяч человек.