Берлин, 8 марта, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия, включая немецкие Taurus, не будут решающим фактором в украинском конфликте, а потому Германия не собирается переходить эту линию. Об этом 8 марта заявил глава минобороны страны Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом.

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По его словам, западные страны не хотят отправлять войска на Украину. Он призвал прекратить дискуссии на эту тему.

«Перейдём к другому аспекту — ракетам дальнего радиуса действия. Мы всегда подчеркивали, что такие ракеты дальнего действия не решат этот конфликт», — сказал он.

Писториус отметил, что дальнобойные ракеты могли бы посодействовать ВСУ на каких-то участках линии боевого соприкосновения, однако немецкие власти не хотят «переступать решающую линию» и не готовы передавать Киеву крылатые ракеты Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, обсуждавшийся высокопоставленными офицерами бундесвера в ставшей широко известной беседе, стал бы прямым актом войны против России. Он отметил, что это могло бы втянуть Германию в войну с Россией и привести к ядерной войне.

Канцлер Германии Олаф Шольц 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок Украине ракет Taurus. Он назвал причиной такого решения необходимость участия немецких военных в обслуживании этих ракет в случае передачи их Киеву

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг 5 февраля призвал Киев мобилизовать больше бойцов в ряды ВСУ. Он также призвал украинскую сторону не надеться на такое «чудо-оружие» дальнего действия, как ракеты Taurus.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что в России хорошо относятся к Германии, однако власти ФРГ делают много ошибок. Представитель Кремля уточнил, что считает запредельной ситуацию, когда высокопоставленные немецкие военные обсуждают ракетный удар по Крымскому мосту.