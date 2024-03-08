Вашингтон, 8 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Сотрудника американской разведки Корбейна Шульца обвинили в сборе и передаче секретной военной информации Китаю, сообщило 8 марта Министерство юстиции США.

Известия/Алексей Агарышев

Задержанному 7 марта военнослужащему предъявили обвинения в том, что он больше года использовал допуск к засекреченной информации, скачивая документы в своих целях.

«Начиная с июня 2022 года Шульц и его сообщник общались онлайн и через приложения для обмена зашифрованными сообщениями», — заявили в американском минюсте.

Бумаги касались систем вооружения и военных разработок США, а также оборонного сотрудничества страны с Тайванем. Интересовали китайскую сторону и сведения, имеющие отношения к Украине.

За деньги Шульц передавал секретные данные заказчику в Гонконг. Как выяснили спецслужбы, он получил за эту работу от китайской стороны $42 тыс. В США военному предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе взяточничество и участие в сговоре.

Как сообщало ИА Регнум, три дня назад, 5 марта, американский минюст заявил ещё об одном случае передачи секретных данных военного характера, выявленном в США. В таком преступлении заподозрили гражданского служащего из штата Небраска Дэвида Франклина Слейтера, арестованного 2 марта.

По версии следствия Слейтер, работавший в составе сил стратегического командования ВС США с августа 2021 по апрель 2022 года, передавал секретную информацию за границу. Известно, что он посещал закрытые брифинги, касавшиеся ситуации на Украине. Слейтеру грозит тюремное заключение сроком до десяти лет и большой штраф.