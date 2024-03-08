Москва, 8 марта, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Пока рано говорить, посетит ли президент России Владимир Путин новые регионы до выборов главы государства, заявил 8 марта «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Когда это случится, точно вам сказать не могу», — сообщил он.

Песков напомнил, что президент не раз посещал новые регионы.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в марте 2023 года посетил Мариуполь. Это была его первая поездка в Донбасс. Он прибыл в город на вертолёте, а потом на автомобиле объехал несколько районов. Президент также пообщался с местными жителями.

В апреле российский лидер посетил штабы войск в Херсонской области и ЛНР. Он принял доклады от командующих на местах, а также поздравил военнослужащих в Пасхой. В штабе группировки войск «Днепр» Путин подарил икону «Спас Нерукотворный», отметив, что она ранее принадлежала одному из министров обороны Российской империи.

Голосование на выборах президента России будет идти 15, 16 и 17 марта. Избираться будут Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин. В поддержку Путина собрали около трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.