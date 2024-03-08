Москва, 8 марта, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Несмотря на ограничения российским атлетам на Паралимпиаде им нужно соревноваться и побеждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости

Он подверг критике критерии допуска российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже, которым даже в нейтральном статусе не разрешили присутствовать на церемонии открытия и закрытия предстоящих Игр.

«Плохо, плохо. Очень плохо», ― сказал в беседе с ТАСС официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. Российские и белорусские спортсмены будут соревноваться индивидуально под нейтральным флагом и не будут фигурировать в таблице медалей и маршировать на церемониях открытия и закрытия.

ПКР не разрешили присутствовать на соревнованиях в любом качестве, в том числе в качестве вспомогательного персонала, а на церемонии награждения нейтральных спортсменов будет звучать гимн IPC и подниматься флаг IPC.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «нелюдями» МПК после публикации критериев допуска россиян к Паралимпиаде в Париже.

В пресс-службе паралимпийского комитета России назвали дискриминационными и несправедливыми критерии участия российских спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, установленные МПК. В комитете отметили, что это ставит российских спортсменов в неравное положение по сравнению с атлетами из других стран

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Соревнования состоятся на тех же площадках, что примут летние Олимпийские игры 2024 года.