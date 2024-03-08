Москва, 8 марта, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в своей речи в Конгрессе напрасно вспомнил о бывшем главе Белого дома Франклине Делано Рузвельте, так как в отличие от него является позором для США. Об этом 8 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Shawn Thew — Pool via CNP/Global Look Press

«Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Это так себе сравнение. Очевидно, оно не в его пользу <…> Он позор Соединённых Штатов», — написал он на английском языке.

Зампред Совбеза уточнил, что 32-й президент США вывел страну из депрессии, сидя в инвалидном кресле, в то время как действующий глава Белого дома — «безумный, умственно отсталый человек, который решил затащить человечество в ад».

Медведев напомнил, что Рузвельт со своими союзниками, включая Советский Союз, боролся за мир, а Байден «активно и настойчиво» пытается начать третью мировую войну.

При этом Рузвельт боролся с фашистами, а нынешний американский лидер борется за них, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта бывший президент США Дональд Трамп назвал позором обращение Байдена к Конгрессу страны. Трамп отметил, что выступление действующего американского лидера, по его мнению, стало «худшей речью о положении союза» за всю историю.

Ранее в этот же день американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает бредом сумасшедшего заявления Байдена об Украине в ходе выступления в Конгрессе. Он подчеркнул, что действующий президент страны быстро объяснил в своей речи, что считает главным приоритетом отправку новых миллиардов долларов Киеву, что, по словам Карлсона, не имеет никакого отношения к США.

Также журналист назвал выступление Байдена в Конгрессе самой мрачной и неамериканской речью. Он сравнил действующего президента США с «дряхлым стариком».