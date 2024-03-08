Токио, 8 марта, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В Японии скончался иллюстратор, автор одной из самых известных и продаваемых в мире манги Dragon Ball Акира Торияма. Ему было 68 лет. Об этом сообщил журнал Weekly Shonen Jump.

JIJI PRESS/EPA/ТАСС Акира Торияма

«Ушёл из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти. Нарисованная им манга вышла за пределы границ Японии, её читают и любят во всём мире», ― говорится в сообщении редакции журнала.

По данным пресс-службы аниме-студии Bird Studio, созданной Ториямой в 1983 году, создатель манги умер 1 марта из-за острой субдуральной гематомы. Он не успел закончить несколько проектов, к работе над которыми приступил с большим энтузиазмом.

Издание также добавило, что созданные Ториямой персонажи и его потрясающее дизайнерское чутье оказали большое влияние на многих художников и создателей манги.

Похороны состоялись в присутствии членов его семьи и немногочисленных родственников, как и хотел покойный. В студии отметили, что не будут принимать цветы и пожертвования в связи со смертью Ториямы, а также попросили воздержаться от вопросов к членам его семьи.

Торияма родился 5 апреля 1955 года в Киёсу в центральной префектуре Айти. В 1974-м он окончил ремесленное училище префектуры на отделении дизайна, а через три года стал работать художником в издательстве Shueisha. Его работы начали публиковать в начале 1980-х.

Широкую известность ему принесла манга Dragon Ball, которая начала выходить в 1985 году. По ней также были сняты многочисленные аниме.