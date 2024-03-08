Одесса, Украина, 8 марта, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов. С таким утверждением 8 марта выступила начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире украинского телемарафона.

МЧС РФ

По её словам, в ночь на 8 марта силы противовоздушной обороны украинской армии работали в течение трёх часов.

«В Белгород-Днестровском районе области повреждён объект инфраструктуры», — сказала она.

Гуменюк добавила, что, по её мнению, повреждения на объекте не повлекут за собой критические последствия.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские СМИ заявили, что в ночь на 8 марта в Одессе прогремели взрывы и работала система противовоздушной обороны. На тот момент в регионе объявили воздушную тревогу. Она также действовала на территории Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областей Украины.

Министерство обороны России ранее сообщило о нанесении российскими военными 6 марта высокоточного ракетного удара по ангару в портовом районе Одессы, в котором готовили морские беспилотники ВСУ.

Утром 6 марта украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. По словам очевидцев, в этот момент в городе видели кортеж главы киевского режима Владимира Зеленского.

Телеканал CNN 7 марта заявил, что взрыв в Одессе прогремел якобы в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который прибыл с визитом на Украину.