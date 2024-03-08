Москва, 8 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Жители столицы сообщили, что накануне вечером в городе было проблематично оплатить алкоголь и сигареты. Сложности возникли 7 марта после 22:00. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

Petrov Sergey/globallookpress

В сообщении отмечалось, что проблемы могли возникнуть на серверах системы Росалкогольтабакконтроля, из-за чего и возник массовый сбой в платёжных терминалах.

Об массовом сбое заявил и Telegram-канал «Молния. Москва». По его данным, продавцы связывали возникшие проблемы с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах системы Росалкогольтабакконтроля. Сообщения о проблемах с оплатой алкоголя банковскими картами были и в ряде других каналов.

«РБК» также сообщало, что корреспонденту издания не удалось приобрести алкоголь, вино и крепкие напитки в торговых сетях «Пятерочка», «Бристоль» и «Винлаб». Другому журналисту холдинга посчастливилось купить вино в «Винлабе», однако покупателям в этом магазине не смогли продать крепкий алкоголь. В «Бристоле» этот же корреспондент не смог купить вино.

Издание «Лента. ру» отметило, что сложности возникли и в Подмосковье. Там также алкоголь не удавалось отсканировать на кассах. Наблюдалось это и в крупных гипермаркетах.

В тоже время Росалкогольтабакконтроль в беседе с «РИА Новости» опроверг проблемы со оплатой алкоголя в системе ЕГАИС на кассах в Москве.

В надзорном ведомстве уточнили, что о массовом сбое вечером в четверг ничего не знают. Для выяснения деталей контролирующий орган направил запросы в крупные торговые сети.

На сайте ЕГАИС сообщили, что система функционирует в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля в столичном городском транспорте оплатой поездок банковскими картами работала с перебоями.

В частности, о том, что в столице возникли перебои с приёмом банковских карт для оплаты проезда, подтвердили в ВТБ, который выступает банком-эквайером — отвечает за проведение платежей в московском транспорте. Пассажиров призывали оплачивать проезд картами «Тройка», проездными билетами или при помощи биометрии.

Отмечалось, что списанные средства за проезд будут автоматически возвращены.

В конце сентября 2023 года хакерской атаке подверглась система бронирования Leonardo («Сирена-Тревел»). В результате вмешательства произошёл глобальный сбой, который привёл к затруднениям с регистрацией в российских аэропортах. Через некоторое время работа системы восстановилась.