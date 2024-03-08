Астана, 8 марта, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Стремление многих стран, включая формально дружественные России, получить выгоду от её конфликта с Западом закономерно и неизбежно. Казахстан в этом смысле — далеко не единственный пример. Однако выход в публичную плоскость данных о попытках киевского режима договориться с казахстанскими компаниями о поставках некоторых видов российской военной продукции может указывать на эффективную работу отечественных спецслужб. Такие выводы озвучили эксперты в комментариях для ИА Регнум.

РИА Новости

«Это вечная подковёрная борьба, которая в двадцать первом веке приобретает колоссальное значение. Предыдущие войны, включая Вторую мировую, велись по классическому сценарию: объявлялись боевые действия, война перекрывала определённые каналы торговли и порой означала торговую блокаду», — отметил военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.

Однако в наше время применяемые санкции служат в основном инструментом не имеющей международно-правового обоснования конкурентной борьбы. При этом войны не объявляются.

«Не секрет, что страны, которые вроде бы с нами сотрудничают, одновременно работают и на противника. Яркий пример — Турция. Но далеко не только она. Запад ведёт активную работу со всеми странами, стараясь добиться от них присоединения к санкциям против России. Это и Азербайджан, и Армения, и Казахстан. Причём на Казахстан давят с особым ожесточением», — указал Онуфриенко.

Открыто поддержать антироссийскую повестку такая бывшая советская республика, как Казахстан, по объективным причинам не может. Другое дело — получать выгоду от своего формально нейтрального статуса.

Профессор СПбГУ Наталья Ерёмина согласилась, что в нынешней международной ситуации многие страны стараются остаться в стороне от заметных конфликтов, одновременно извлекая пользу.

«Каждый тащит одеяло на себя, маневрирует. Я не удивлюсь, если частные казахстанские фирмы через какие-то третьи страны что-то поставляют киевскому режиму. Просто Казахстан больше завязан на Россию и значительно более зависим от неё, чем Турция или тем более Китай. В Астане вынуждены официально опровергать такую информацию. Но свою выгоду они не забывают», — отметила эксперт.

Некоторые республики бывшего Советского Союза действительно особенно выиграли в сложившейся ситуации, заметил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. А экономика Казахстана вообще показала рост за 2023 год ещё больший, чем российская — на 5,1%. И это не только эффект более низкой базы, уверен эксперт.

«Республика принимает инвестиционные потоки, которые могли бы направиться напрямую в Россию, но теперь идут через Казахстан или остаются в Казахстане», — пояснил Колташов.

Тем не менее о случаях состоявшихся поставок российских вооружений киевскому режиму из Казахстана пока ничего не известно, заверил эксперт по вооружениям и военной технике, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Никаких фактов, указывающих на то, что из Казахстана что-то попадало на Украину, нет», — отметил он.

По его словам, если такое случится, то рано или поздно по серийным номерам применённых вооружений или боеприпасов можно будет легко определить, откуда они попали на Украину. А обнаружить транзит тяжёлой техники вообще не проблема, заметил эксперт.

Однако в перспективе такую вероятность всё же нельзя исключать, уверен Онуфриенко. По его словам, это реальность, которую необходимо осознавать. Пресечение попыток компаний из стран, формально дружественных России, поставлять киевскому режиму вооружения российского происхождения — это забота соответствующих служб. Не исключено, что обнародование данных об активности в Казахстане «Укрспецэкспорта» — это результат их работы по пресечению сделок, угрожающих безопасности России, резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум 7 марта, «Укрспецэкспорт» вёл переговоры с компаниями в Казахстане о закупках продукции российской оборонной промышленности.

Источник агентства «РИА Новости» рассказал, что киевский режим пытается через зарегистрированные в Астане компании получить комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29, производимые в России.

«Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т. С.», — уточнил источник.

Он также предположил, что власти Казахстана пытаются сохранить равноудалённые позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с Западом, так и с Россией, которая является с главным гарантом безопасности страны, и подчеркнул, что за призрачные дивиденды Астана рискует дискредитировать союзничество с Москвой.

Минобороны Казахстана в тот же день опровергло информацию о переговорах с Украиной о закупке продукции российской оборонной промышленности.