Москва, 8 марта, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Два танка немецкого производства Leopard 2А4 столкнулись возле села Работино в Запорожской области, после чего оба сгорели. Об этом 8 марта сообщила «Российская газета».

Кадр из видео

По информации издания, это произошло ещё в конце октября 2023 года, однако кадры сгоревших боевых машин немецкого производства появились только теперь. До этого в соцсетях были только видеозаписи, снятые с разведывательных беспилотников.

Отмечается, что столкновение танков произошло после удара по ним российскими военными противотанковыми средствами, что привело к возгоранию боевых машин. Они обе серьёзно пострадали и практически полностью выгорели изнутри.

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Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский 17 января заявил, что российские военные уничтожили два танка Leopard-2 немецкого производства на купянском направлении. По его словам, одну из боевых машин ВСУ уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Китайское издание Sohu 21 января написало, что российские боевые танки Т-80БВМ показали превосходство над германскими Leopard-2 в зоне боевых действий. По мнению автора статьи, мощный газотурбинный двигатель позволяет Т-80БВМ легко контролировать обстановку на поле боя и хорошо адаптироваться к сложным условиям. При этом немецкому танку тяжелее справиться с климатическими условиями на фронте, и он легко застревает в грязи.