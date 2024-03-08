Москва, 8 марта, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о помиловании 52 женщин связано с обсуждением ранее темы амнистии ряда категорий заключённых. Об этом 8 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — сказал он в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта президент подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. В пресс-службе Кремля отметили, что при принятии такого решения Путин исходил из принципа гуманности. В первую очередь помиловали женщин с несовершеннолетними детьми, беременных и имеющих участвующих в спецоперации родственников.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря 2023 года Путин отметил, что некоторые категории отбывающих наказание в местах лишения свободы женщин можно амнистировать. Позднее на сайте Кремля опубликовали перечень поручений по итогам встречи главы государства с членами СПЧ.

Песков 17 января рассказал, что в России прорабатывают методы и изыскивают юридические формы для амнистии ряда категорий осуждённых женщин. По его словам, этот вопрос стоял на повестке дня у президента.