Копенгаген, 8 марта, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Врачи диагностировали у полузащитника датского клуба «Мидтьюлланн» Кристоффера Олссона редкий воспалительный процесс в сосудах головного мозга. Окончательный диагноз на официальном сайте объявил датский клуб.

Joel Marklund/Global Look Press Кристоффер Олссон

Воспитанник лондонского «Арсенала» и бывший игрок российского «Краснодара» находится в университетской больнице Орхуса. Шведского футболиста подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких после обнаружения у него острого заболевания головного мозга.

«Врачи установили, что Кристоффер страдает от множественных небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате крайне редкого воспалительного процесса в сосудах головного мозга», ― говорится в заявлении.

Медики оценили состояние футболиста как стабильное и даже отметили незначительный прогресс ― Олссон постепенно стал приходить в сознание. В ближайшее время врачи попытаются отключить его от аппарата ИВЛ, однако футболист остаётся в реанимации.

В клубе добавили, что пока рано делать прогнозы о сроках лечения.

Как сообщало ИА Регнум, полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон перешёл в «Краснодар» в 2019 году. Футболист подписал с клубом личный контракт до лета 2023 года. Однако команду он покинул в июле 2021 года, чтобы продолжить карьеру в Бельгии. Его следующей командой стал «Андерлехт». В 2022 году он начал выступать за датский клуб «Мидтьюлланн».

Олссона экстренно госпитализировали 20 февраля на фоне острого заболевания головного мозга. Он потерял сознание у себя дома.