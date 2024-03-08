Берлин, 8 марта, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Уход заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд с занимаемого поста говорит о скором окончании украинского конфликта. Такое мнение 8 марта высказал немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

РИА Новости / Стрингер

«Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл», — написал он.

По словам бизнесмена, украинский проект Нуланд провалился, обернулся тысячами жертв в республике и разрушил её. А сама замглавы госдепа навсегда запомнится, как организатор государственного переворота на Украине, добавил он.

«Крыса покидает тонущий корабль. <…> Вики и её разжигающий войны муж заработали миллионы на прокси-конфликте США на Украине», — заключил Дотком.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Нуланд покинет пост в ближайшие недели. По его словам, к нему обратилась с такой просьбой сама дипломат. При этом Блинкен не уточнил дату отставки заместителя.

Нуланд проработала на госслужбе в США более 35 лет при шести американских президентах и являлась главным американским куратором антироссийского курса Украины. Заместитель госсекретаря 24 февраля заявила, что Россия в нынешнем её состоянии не соответствует тому образу, который хотели бы видеть в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта отметил, что Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине. Представитель Кремля отметил, чт также американский дипломат приложила очень много усилий для возобновления конфронтации Вашингтона с Москвой.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что США начали пытаться отставками «замести следы» провала на украинском направлении. По её словам, одной из таких попыток стал предстоящий уход Нуланд с поста замгоссекретаря.