* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Рязань, 8 марта, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Жителя Рязани Александра Афиногена оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы вступить в ряды террористических организаций «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 8 марта сообщили в правоохранительных органах.

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Суд признал сторонника националистического объединения «Азов» виновным по статье 205.2 УК РФ.

«Имея стойкие неонацистские взгляды, Афиногенов стал прославлять указанные [террористические] структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» представитель правоохранительных органов.

Отмечается, что сам подсудимый не планировал вступать в подразделения, его целью было «повлиять на неокрепшие умы» молодых людей.

Афиногенов в ходе следствия признал вину и раскаялся в содеянном. Прокурор настаивал на избрании меры пресечения в виде тюремного заключения, но суд вынес решение о штрафе.

Как сообщало ИА Регнум, Гагаринский суд Москвы 15 февраля заочно арестовал актёра Алексея Панина на два месяца по делу о призывах к терроризму. Уголовное дело в отношении него возбудили в мае 2023 года. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Второй западный окружной военный суд 26 февраля заочно приговорил актёра Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению. Его признали виновным в госизмене. Канахин вступил в ряды так называемого «Русского добровольческого корпуса», а также участвовал в нападениях на мирных жителей и российских военнослужащих в Брянской, Белгородской и Херсонской областях.

Житель посёлка Емельяново под Красноярском 6 марта попал под уголовное преследование. Уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины возбудили по статье УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета. По данным УФСБ, он разместил в Сети за видео, содержащее призывы к совершению насилия в отношении военных ВС России, участвующих в спецоперации. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.