Нашвилл, США, 8 марта, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Аргентинский форвард Лионель Месси и уругвайский нападающий Луис Суарес команды «Интер Майами» отличились голами в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с клубом «Нэшвилл».

Ariana Ruiz/Global Look Press Лионель Месси

Встреча состоялась на поле стадиона «Геодис Парк» в Нэшвилле и закончилась с ничейным счётом 2:2.

В составе «Нэшвилла» дублем отличился канадский защитник Джейкоб Шаффелбург (4-я и 46-я минуты), у «Майами» — Месси (52-я) и Суарес (90+5-я).

Ответный матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» состоится 14 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Месси признали лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На это звание также претендовали норвежский нападающий клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Нападающий московского клуба «Локомотив» Артём Дзюба 17 января назвал беспределом признание аргентинского форварда лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА. По словам российского игрока, это за гранью его понимания.