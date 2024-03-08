Кито, 8 марта, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Введённый в Эквадоре в начале года режим чрезвычайного положения продлили на 30 дней. Соответствующий указ подписал президент Даниэль Нобоа.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщили в администрации эквадорского президента, Нобоа принял такое решение «в связи с серьёзными внутренними потрясениями и наличием внутреннего вооруженного конфликта».

Режим чрезвычайного положения помогает обеспечить общественный порядок и мир, добавили в администрации президента.

В Эквадоре 9 января ввели режим ЧП после побега из заключения Адольфо Масиаса (Фито) — главаря наркокартеля (сбежал 7 января) и Фабрисио Колон Пико — главы другой крупной банды (сбежал 9 января).

После их побега группа бандитов захватила заложников, ворвавшись в студию эквадорского телеканала TC в Гуякиле во время прямого эфира. Бандиты установили взрывчатку на входе в редакцию, требуя дать им микрофоны, чтобы говорить в прямом эфире.

Кроме того, заключённые взяли в заложники сотрудников, в том числе охрану в тюрьмах. В местах заключения начались бунты.

Режим ввели на 60 дней, чтобы навести порядок в местах заключения. За время действия режима задержали порядка десяти тысяч человек, подозреваемых в причастности к вооружённым беспорядкам.