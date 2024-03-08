Кызыл, 8 марта, 2024, 09:43 — ИА Регнум. В городе Шагонаре в Республике Тыва запустили три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после взрыва и пожара в котельной местной ТЭЦ. Об этом утром 8 марта сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

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«Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют», — написал он.

Ховалыг уточнил, что остальные пять мобильных котельных сейчас готовят к запуску.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе МЧС 7 марта рассказали, что в Тыву доставят две модульные котельные для помощи в восстановлении теплоснабжения в Шагонаре, где произошло ЧП на ТЭЦ. До этого в республику по поручению главы МЧС России Александра Куренкова отправили санитарный борт для эвакуации пострадавших и самолёты с оборудованием для обеспечения теплоснабжения.

Сообщение о взрыве в котельной ТЭК-4 в городе Шагонаре в Улуг-Хемском районе поступило в ЕДДС 6 марта в 08:49 (04:49 мск). На место инцидента прибыли пожарные, локализовавшие возгорание на площади 50 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали 23 человека. Состояние двоих из 15 госпитализированных после аварии на ТЭЦ медики оценили как крайне тяжёлое.

Из-за происшествия в городе пришлось отключить центральное отопление. К нему подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых проживает около 4000 человек. В общей сложности в Шагонаре проживает 12 204 человека.