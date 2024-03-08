Вашингтон, 8 марта, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего заявления президента США Джо Байдена об Украине, которые он сделал в ходе выступления в Конгрессе страны с посланием «О положении союза». Журналист заявил об этом 8 марта в ходе прямой трансляции в соцсети X.

Кадр из видео

«Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. «НАТО сильна как никогда». Нет, это не так… Это бред сумасшедшего», — сказал он.

По словам Карлсона, Байден в ходе выступления быстро объяснил, что считает главным приоритетом отправку новых миллиардов долларов Киеву, что, по мнению журналиста, не имеет никакого отношения к США.

Выделение Вашингтоном помощи Украине стало «самым важным» для действующего главы Белого дома, отметил журналист.

«Не прекращение вторжения в нашу страну наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге США, не деградирующая экономика, которую вы видите каждый день, не разрушающиеся школы, школы, где дети вообще не могут читать», — констатировал Карлсон.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта американский журналист назвал выступление Байдена в Конгрессе, возможно, самой мрачной и неамериканской речью. Он также сравнил действующего президента США с «жёстким и злобным» демагогом.

Во время своего обращения к Конгрессу США Байден призвал принять законопроект о помощи Украине, так как в противном случае это поставило бы Киев под угрозу. По его утверждения, ВСУ якобы могут остановить Россию с помощью поставок американского оружия.

Глава Белого дома также в речи обратился к президенту России Владимиру Путину. Байден отметил, что США не отступят и не откажутся от своих взглядов и притязаний в украинском конфликте.

Бывший президент США Дональд Трамп 8 марта назвал позором обращение Байдена к Конгрессу страны. По его словам, оно стало «худшей речью о положении союза» за всю историю.