Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова Байдена об Украине
Карлсон назвал бредом слова Байдена об Украине на выступлении в Конгрессе
Вашингтон, 8 марта, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего заявления президента США Джо Байдена об Украине, которые он сделал в ходе выступления в Конгрессе страны с посланием «О положении союза». Журналист заявил об этом 8 марта в ходе прямой трансляции в соцсети X.
«Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. «НАТО сильна как никогда». Нет, это не так… Это бред сумасшедшего», — сказал он.
По словам Карлсона, Байден в ходе выступления быстро объяснил, что считает главным приоритетом отправку новых миллиардов долларов Киеву, что, по мнению журналиста, не имеет никакого отношения к США.
Выделение Вашингтоном помощи Украине стало «самым важным» для действующего главы Белого дома, отметил журналист.
«Не прекращение вторжения в нашу страну наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге США, не деградирующая экономика, которую вы видите каждый день, не разрушающиеся школы, школы, где дети вообще не могут читать», — констатировал Карлсон.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта американский журналист назвал выступление Байдена в Конгрессе, возможно, самой мрачной и неамериканской речью. Он также сравнил действующего президента США с «жёстким и злобным» демагогом.
Во время своего обращения к Конгрессу США Байден призвал принять законопроект о помощи Украине, так как в противном случае это поставило бы Киев под угрозу. По его утверждения, ВСУ якобы могут остановить Россию с помощью поставок американского оружия.
Глава Белого дома также в речи обратился к президенту России Владимиру Путину. Байден отметил, что США не отступят и не откажутся от своих взглядов и притязаний в украинском конфликте.
Бывший президент США Дональд Трамп 8 марта назвал позором обращение Байдена к Конгрессу страны. По его словам, оно стало «худшей речью о положении союза» за всю историю.