Москва, 8 марта, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин, сообщили 8 марта в пресс-службе Кремля.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Глава государства, принимая это решение, руководствовался принципами гуманности, отметили в пресс-службе.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — сообщили в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, Путин, поздравляя женщин с праздником 8 Марта, отметил, что материнство — трудное, ответственное и очень важное предназначение женщин, дающее радость и счастье. Самое главное для женщины — это семья, родные, близкие.

Президент в своём поздравлении особо отметил женщин, которые находятся в зоне СВО, выполняют боевые задачи, работают в госпиталях, женщин-волонтёров. Эти женщины вновь доказывают, какой силой обладает женское сердце, подают пример стойкости и уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне.