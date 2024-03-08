Москва, 8 марта, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Посольство США в Москве выпустило предупреждение для американцев в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов, призвав в связи с этим избегать посещения массовых мероприятий. Сообщение об этом 8 марта появилось на сайте дипмиссии.

РИА Новости / Виталий Белоусов

«Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов», — говорится в сообщении.

В связи с этим американская дипмиссия рекомендовала гражданам США в России следить за публикациями российских СМИ и внимательно относиться к происходящему вокруг. Предупреждение опубликовано только на англоязычной версии сайта, каких-либо деталей посольство США не уточнило.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта в ФСБ заявили о ликвидации в Калужской области планировавших нападение на синагогу в Москве террористов. Отмечалось, что нападение планировали члены ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). При задержании они оказали вооружённое сопротивление, и их ликвидировали.

Ранее в этот же день сотрудники ФСБ ликвидировали в Карелии гражданина Белоруссии, готовившего теракт по заданию Киева. Мужчина был членом запрещённого в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.