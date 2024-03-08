Магас, 8 марта, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Академию цифрового развития в ходе рабочего визита в Магас.

Арсений Несходимов, группа «САФМАР» Николай Патрушев ознакомился с работой Академии цифрового развития в Магасе

Патрушев прибыл в Ингушетию для участия в совещании по вопросам безопасности регионов Северо-Кавказского федерального округа. В составе делегации он побывал в Академии цифрового развития, созданной при поддержке группы «САФМАР» бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева. Глава российского Совбеза ознакомился с работой учебного заведения и пообщался со студентами, которые рассказали об организации учебного процесса и поделились планами будущего трудоустройства.

Академия цифрового развития открылась в Магасе недавно и стала первым подобным проектом на Северном Кавказе. Уникальный центр развития компетенций в сфере ИТ будет выпускать специалистов в области IT-технологий и высокотехнологичного управления бизнесом. Академия образована на базе передового образовательного IT-проекта «Школа 21», который курирует «Сбер». Реализация проекта «Школа 21» ведется на основании прямого поручения президента РФ Владимира Путина. Инициатором открытия в Ингушетии Академии цифрового развития стал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, а поддержку оказала группа «САФМАР» Михаила Гуцериева.

На сегодняшний день в академии проходит первый отборочный интенсив, в котором задействованы свыше трех сотен человек. Ожидается, что выпускники академии будут востребованы на предприятиях республики и в федеральных компаниях, сотрудничать с которыми смогут в удаленном формате. У учащихся академии есть возможность выбрать наиболее удобный формат — очный или онлайн. Заявки на обучение поступили уже от более чем пяти тысяч претендентов, которым предстоит пройти необходимый отбор.

IT-акселератор станет своеобразным дополнением к работе академии. Здесь будут созданы условия для развития технологичных компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение, экспертную и финподдержку. Он даст возможность выпускникам успешно использовать приобретаемые в академии профессиональные компетенции на территории Ингушетии. Также акселератор займется подготовкой предпринимателей, способных создавать и развивать собственный бизнес в сфере высоких технологий. Сейчас обучение в акселераторе проходят уже сорок бизнесменов.

Также секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву и полпреду президента в СКФО Юрию Чайке продемонстрировали ролик, рассказывающий о деятельности фонда «Возрождение». Фонд был специально создан предпринимателем и меценатом Михаилом Гуцериевым для реализации социальных и благотворительных программ на территории Ингушетии. К числу задач, реализуемых «Возрождением», относится проект реконструкции башенных и храмовых комплексов в горном районе республики, а также финансирование строительства и ремонта социальных, культурных образовательных и других важных объектов.