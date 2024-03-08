Вашингтон, 8 марта, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Действующего президента США Джозефа Байдена назвал «марионеткой Путина» экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Соответствующую запись политик-республиканец опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

Трамп возмутился замечанием Байдена в ходе его выступления с ежегодной речью в Конгрессе США. Американский лидер заявил, что его политический оппонент и предшественник Трамп «прогибался» перед российским лидером Владимиром Путиным.

«Он [Байден] дал им всё, включая Украину. Я забрал «Северный поток — 2», он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си [Цзиньпина] и буквально каждого другого лидера», — так прокомментировал Трамп слова Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в преддверии ежегодного выступления президента США Байдена в Конгрессе его политический оппонент Трамп опубликовал пост в своей соцсети. Экс-президент США назвал Байдена «продажным Джо», которого пора уволить.

В свою очередь, в ходе выступления в Конгрессе Байден обвинил Трампа в попытках скрыть правду о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Днём раньше Трамп вызвал Байдена на дебаты, чтобы обсудить жизненно важные для страны проблемы. Политик-республиканец указал, что готов встретиться со своим оппонентом в любое время и в любом месте и ждёт ответа на предложение. В Белом доме комментировать ситуацию отказались.