Киров, 8 марта, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Крупный пожар в цехе по производству мебели произошёл в Кирове. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание произошло в Кирове около 02:40 мск на улице Производственная, дом 43. В здании, где расположен мебельный цех, находится более десяти компаний, специализирующихся в основном на производстве мебели.

Площадь горения составляет 700 кв. метров. В тушении пожара задействованы 56 человек и 16 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Локализация пожара заявлена в 05:08 мск, открытое горение ликвидировано, пожарные проводят разбор и проливку конструкций.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре, вспыхнувшем в ночь на 7 марта на складе со стройматериалами в Магадане. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 45 огнеборцев и 11 единиц специальной техники.