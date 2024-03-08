Наступивший, 744-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами экипажей сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на авдеевском направлении. Задействовав неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), лётчики нанесли удар по укрепрайону противника, информирует 8 марта Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

Отмечается, что такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Тем временем на правом берегу Днепра расчёт разведывательного беспилотника Zala обеспечил поражение двух артиллерийских установок и РЛС противника.

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Оператор дрона умело скорректировал заход «Ланцетов» и зафиксировал поражение двух артиллерийских установок ВСУ в лесопосадке. Аналогичным способом была поражена станция РЛС противника, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.