МО: Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ — 744-й день СВО
Наступивший, 744-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами экипажей сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на авдеевском направлении. Задействовав неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), лётчики нанесли удар по укрепрайону противника, информирует 8 марта Минобороны РФ.
Отмечается, что такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Тем временем на правом берегу Днепра расчёт разведывательного беспилотника Zala обеспечил поражение двух артиллерийских установок и РЛС противника.
Оператор дрона умело скорректировал заход «Ланцетов» и зафиксировал поражение двух артиллерийских установок ВСУ в лесопосадке. Аналогичным способом была поражена станция РЛС противника, пояснили в оборонном ведомстве.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.