Стокгольм, 8 марта, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Миф о том, что Украина сможет разрешить конфликт военным путём, если западные союзники увеличат объём поставок вооружений, не имеет под собой основы. Такое заявление сделал 7 марта бывший главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Йохан Хедерстедт в интервью Svenska Dagbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я не вижу военного решения конфликта. Есть миф, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев», — пояснил офицер.

Хедерстедт указал, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) развивается настолько мощными темпами, что даже если Запад даст Киеву в три раза больше вооружений, соперничать с ВПК России Украина не сможет.

Украине, чтобы участвовать в боевых действиях наравне с Россией, потребовалось бы огромное количество систем вооружения дальнего действия, средств разминирования, бронетехники. Кроме того, Киеву пришлось бы мобилизовать до 500 тысяч человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, для достижения мира на Украине нужно мобилизовать все средства, Киев должен получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 7 марта заявил, что Запад реально участвует в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что западные страны реализуют свои несбыточных планы по нанесению стратегического поражения России, используя для этого киевский режим.

Президент РФ Владимир Путин 9 февраля назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства отметил, что эта идея появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.