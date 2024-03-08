Вашингтон, 8 марта, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Тактика ведения боевых действий, выбранная Украиной, вызывает недовольство американских военных стратегов, включая главу Пентагона Ллойда Остина. Об этом 7 марта сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Спустя более двух лет после начала военного союза связи между Соединенными Штатами и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее», — отмечается в статье.

В США полагают, что Украине следует концентрировать свои силы на одной большой битве, а не тратить силы на города, не имеющие с точки зрения Вашингтона стратегической ценности. В частности, речь идёт о боях за Авдеевку, которую, по мнению Пентагона, украинская армия защищала «слишком долго и слишком дорогой ценой». При этом а Пентагоне уверены, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за нежелания Киева прислушиваться к советам американского военного ведомства.

В свою очередь, Киев недоволен тем, что «политический паралич» в США привёл к дефициту боеприпасов, в итоге украинским военным приходится экономить снаряды, что отрицательно сказывается на моральном духе бойцов.

Отмечается, что разведка США продолжает предоставлять Украине сведения о расположении российских складов боеприпасов, командных пунктах и других важных объектах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал помощник главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер, представители сил специального назначения армии США в настоящее время оказывают поддержку ВСУ, действуя за пределами Украины.

Помощник министра обороны считает, что спецназ США достиг серьезных результатов в вопросе помощи Украины, оказывая поддержку на расстоянии.

В феврале глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заверил, что Соединённые Штаты не станут направлять свои войска на Украину для участия в боевых действиях, а также инструкторов для обучения ВСУ.