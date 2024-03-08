Симферополь, 8 марта, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Расширение Североатлантического альянса на восток является бесчестной игрой и подлым нарушением достигнутых с Россией договорённостей. Об этом в пятницу, 8 марта, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Расширение НАТО в сторону границ России — это бесчестная игра и подлое нарушение достигнутых более 30 лет назад договорённостей и обязательств, которые давались альянсом при объединении Германии в 1990 году», — указал Цеков в беседе с «РИА Новости».

Сенатор подчеркнул, что российская сторона порядочно соблюдала эти договорённости, сокращая вооружения. В то же время НАТО предпринимали попытки и продолжали расширяться на восток, приближаясь к границам Российской Федерации. По словам Цекова, таким образом НАТО показала себя агрессивной структурой и явным врагом России.

Также он отметил, что решение РФ начать в 2022 году специальную военную операцию на Украине помешало НАТО заручиться поддержкой и на этой территории.

«НАТО — это совершенно дьявольское образование», — заключил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса спустя почти год после присоединения Финляндии к блоку. Соответствующий протокол в четверг опубликовал Государственный департамент США. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, но ратификация затянулась, поскольку требовалось одобрение со стороны Турции и Венгрии.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказался от агрессивной политики в отношении РФ, продолжая перебрасывать свои силы и усиливаться вблизи российских границ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, указал на то, как стремительно Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета, которого придерживались десятилетиями. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия ответит на их присоединение к НАТО, нарастив вооружения в Московском и Ленинградском военных округах.