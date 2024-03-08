Загреб, 8 марта, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Зимой на Балканах впервые за много лет заметили сразу несколько сельдяных королей. Как сообщил 7 марта портал Sarajevo Times, группа из четырёх особей была замечена в Адриатическом море.

https://sarajevotimes.com/giant-fish-found-in-the-adriatic-sea/ Сельдяной король

Как сообщил источник со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии, трёх рыб этого редкого вида обнаружили мёртвыми на берегу Адриатического моря, ещё одна особь, находящаяся в личиночной стадии, оказалась жива.

Из-за редкого появления на поверхности воды сельдяных королей, которых иногда называют «рыбами апокалипсиса» или «рыбами судного дня», связывают с грядущими природными катастрофами, такими как цунами или землетрясениями.

Отмечается, что сельдяной король, ведущий преимущественно ночной образ жизни, почти всё время проводит в толще воды. При этом личинки особей этого вида встречаются зимой и развиваются в приповерхностном слое. Длина лентовидного тела ремень-рыбы составляет несколько метров, однажды удалось поймать особь длиной 11 метров. До зимы 2024 года в Адриатике эта рыба была замечена всего три раза, а во всём Средиземной море — не более 60 раз.

Как передавало ИА Регнум, в России сельдяного короля впервые заметили в Приморье в 2019 году. Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института Виктор Раков назвал этот случай уникальным, поскольку ранее особей этого вида у российских берегов никогда не встречали.