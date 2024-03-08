Москва, 8 марта, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в хищении крупной партии тюльпанов на 2 млн рублей, задержали в Москве. Об этом 7 марта рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Тюльпаны

Предварительно установлено, что предпринимательница из Архангельска разместила объявление о поиске экспедитора для доставки цветов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил кандидатуру водителя для перевозки товара. Однако после того, как водитель отправился по маршруту, подозреваемый изменил адрес доставки, и водитель, ничего не подозреваю, отвёз все цветы по новому адресу.

Нанесённый предпринимательнице ущерб составил два миллиона рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Товар вернули владелице.

Ранее ИА Регнум сообщало о хищении «КамАЗа» с тюльпанами на рынке у предпринимателя в Домодедово. Злоумышленники остановили грузовик с цветами у въезда на рынок, выдали себя за получателя товара, перегрузили тюльпаны в свой грузовик и скрылись. Предприниматель оценил нанесённый ущерб в три миллиона рублей.