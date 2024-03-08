Киев, 8 марта, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу. Об этом глава киевского режима написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

Ранее стало известно том, что экс-главком станет послом Украины в Британии.

Глава киевского режима выразил мнение, что после назначения Залужного на этот пост может укрепиться союзничество Киева с Лондоном.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля появилась информация об отставке Залужного. Вместо него новым главкомом ВСУ стал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Глава киевского режима назвал причиной увольнения Залужного неудачи в процессе широко анонсированного, но неудавшегося летнего контрнаступления украинской армии. Вместе с тем после отставки главкома он присвоил тому звание «Героя Украины».

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал преступлением решение об увольнении Залужного и назначении Сырского. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что смена главкома является большой ошибкой.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил увольнение Залужного и назначение Сырского с перестановкой мебели, которая не имеет значения со стратегической точки зрения.