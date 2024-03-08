Вашингтон, 8 марта, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Федеральный судья Льюис Каплан отклонил просьбу экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа отложить срок выплаты $83,3 млн писательнице Джин Кэрролл по иску о домогательствах и клевете. Об этом в четверг, 7 марта, сообщило издание The Seattle Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Судья Льюис Каплан в письменном постановлении сообщил адвокату Трампа, что он не будет затягивать сроки внесения залога, который гарантировал бы выплату компенсации 80-летней писательнице Джин Кэрролл, если решение суда не будет обжаловано», — говорится в материале.

Таким образом, у Трампа осталось всего три дня на внесение средств. По словам судьи, ситуация, в которой оказался экс-глава Белого дома, является результатом его «медленной реакции» на вынесенный в конце января вердикт по делу о диффамации (распространение порочащих сведений).

Как передавало ИА Регнум, 26 января суд в Нью-Йорке вынес постановление, обязующее Дональда Трампа выплатить $83,3 млн по иску Джин Кэрролл, обвинившей его в 2019 году в домогательстве. По её словам, в 1990-х годах Трамп якобы её изнасиловал в примерочной в магазине нижнего белья. После обвинений со стороны писательницы Трамп заявил, что никогда с ней не встречался. По мнению экс-президента, своими высказываниями Кэрролл рассчитывает привлечь к себе внимание.

Позднее Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил о своём полном несогласии с решением суда и подчеркнул, что собирается обжаловать приговор. По его мнению, подобные судебные разбирательства проводятся с целью помешать ему и Республиканской партии участвовать в избирательной кампании в преддверии президентских выборов в США.