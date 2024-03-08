Южно-Курильск, Сахалинская область, 8 марта, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали сейсмологи у побережья Курильских островов. Об этом 8 марта сообщила Геологическая служба США.

aitoff Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 01:59 мск у побережья Курильских островов. Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 53 километрах от острова Симушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 35 километров.

Уточняется, что данных об ощутимости землетрясения не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 5,3 в китайской провинции Цинхай. Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров. О пострадавших и каких-либо повреждениях информации не поступало.

4 марта землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Казахстане. Подземные толчки зафиксировали в 31 км на юг от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине десять километров. Разрушений и пострадавших в результате землетрясения не зафиксировано, в городе сохраняется угроза афтершоков.