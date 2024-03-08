Берн, 8 марта, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Репутация Швейцарии пострадает в случае передачи Украине замороженных российских активов, заявил журналистам посол России в Берне Сергей Гармонин.

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Кроме того, по словам дипломата, подобный шаг ударит по правовой целостности международной финансовой системы.

«Такое решение <…> в случае его реализации нанесет ущерб как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Гармонин напомнил, что Россия неоднократно замечала, что рассматривает указанные действия как воровство. Посол отметил, что российские власти в настоящее время изучают решение совета кантонов (малая палата парламента) Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта большинство депутатов совета кантонов Швейцарии одобрили передачу Украине замороженных в стране российских активов. За это решение отдал свои голоса 21 парламентарий. Ещё 19 депутатов выступили против. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что правительству не требуются такие резолюции.

Посол России в Лондоне Андрей Келин отметил, что не существует каких-либо законных способов конфискации российские активы. Дипломат подчеркнул, даже обсуждение таких инициатив вызывает недовольство у финансистов на Западе, поскольку указанные шаги навредят финансовой системе Европы, а издержки значительно превысят возможную выгоду.

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Россия примет ответные меры по защите своих интересов в случая изъятия своих активов.