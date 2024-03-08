Вашингтон, 8 марта, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Соединённых Штаты Америки готовят резолюцию Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Об этом в четверг, 7 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Польша, отказ от ядерного оружия

«США готовят резолюцию СБ ООН, которая предостерегала бы от размещения ядерного оружия в космосе… Резолюция будет представлена, пока Япония является председателем Совета Безопасности в этом месяце», — говорится в материале.

Отмечается, что Вашингтон начала работу над инициативой на фоне вбросов о якобы намерениях России разместить ядерное оружие в космосе.

Bloomberg напомнило, что в конце 2022 года Генеральная ассамблея ООН приняла внесённую российской стороной резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космоса. Однако этот документ, как заявили авторы материала, не обладает юридической силой, принуждающей к исполнению.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда была против милитаризации космоса и, в частности, против размещения в нём ядерного оружия. Глава государства напомнил, что Россия не делает в космосе ничего, чего бы в нём не делали другие государства.

Позднее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи также выступил против размещения в космосе ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россия намерена последовательно отстаивать эту позицию.