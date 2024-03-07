Москва, 8 марта, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Молдавские власти испытывают страх перед тем, что оппозиция Молдавии сможет сотрудничать с Россией и получать блага для граждан республики, заявил журналистам лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Иван Шилов ИА Регнум Илан Шор

«У молдавских властей сегодня тотальная агония, связанная с тем, что они боятся, что мы сможем сотрудничать с Российской Федерацией и получать те блага, которые нужны сегодня населению», — сказал политик в эфире телеканала «Россия-24».

Он также считает, что жители Молдавии не выберут курс ЕС, поскольку проевропейское руководство страны полностью дискредитировало себя за четыре года правления. Шор указал, что молдавское население вынуждено платить за газ в семь раз больше, чем могло бы, а стоимость электроэнергии в стране превышает приемлемую цену в три раза.

Кроме того, оппозиционер добавил, что инфляция в Молдавии достигает 30%, но индексации пенсий нет.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2017 года Шора приговорили в Молдавии к 7,5 года лишения свободы по делу о банковских махинациях и запретили ему покидать молдавскую территорию. В феврале 2019 года оппозиционера избрали депутатом.

В июне 2019 года он покинул Молдавию. После этого власти республики лишили Шора депутатского иммунитета и возбудили против него три уголовных дела, а также объявили в международный розыск. В 2021 году оппозиционер снова стал депутатом в Молдавии.

В ноябре 2023 года Кишинёв попросил Интерпол помочь задержать политика. 15 февраля 2024 года глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу сообщил, что Россия отказалась выдавать Илана Шора молдавским властям. По его утверждениям, в Москве заявили, что Интерпол не должен вмешиваться в политические, военные, религиозные и расовые вопросы.

4 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад стремится заполучить контроль над руководством Молдавии по аналогии с Украиной.