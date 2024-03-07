Москва, 8 марта, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

В четверг, 7 марта, Мицотакис, выступая на конференции Европейской народной партии в Бухаресте, назвал Россию «врагом Европы» и пообещал продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдёте. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что время своего обучения в школе ознакомилась с произведениями греческого композитора Микиса Теодоракиса и напомнила, что он тоже являлся «врагом нацистской Европы». Также Захарова призвала премьер-министра Греции не предавать память греческого движения Сопротивления.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Кириакос Мицотакис прибыл на Украину для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Одессе. После переговоров с украинским политиком премьер-министр Греции направился в Бухарест, где принял участие на конференции Европейской народной партии.