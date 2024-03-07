Одесса, Украина, 8 марта, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Одессе на фоне согнала воздушной тревоги. Об этом 8 марта сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что в городе слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны. По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрывов в Одесской области действовал режим воздушной тревоги.

По состоянию на 00:55 мск предупреждение о воздушной тревоге действует на территории Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины.

Также сообщается, что над территорией Одесской и Николаевской областей зафиксировано появление беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Минобороны России, в ночь на 6 марта Вооружённые силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, где украинские военные готовили к применению морские беспилотники.

Украинские СМИ утром 6 марта сообщили о взрыве в Одессе. При этом очевидцы уточнили, что заметили в этот день в городе кортеж главы киевского режимаВладимира Зеленского.

По данным телеканала CNN, взрыв в Одессе прогремел якобы в 500 метрах от кортежа украинского главы и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, прибывшего с визитом на Украину.