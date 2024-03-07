Варшава, 8 марта, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Варшава не станет отправлять польские войска на Украину, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 7 марта в эфире телеканала TVN24.

Иван Шилов ИА Регнум Польская армия

Вместе с тем он пообещал, что его страна продолжит оказывать помощь Киеву и поставлять вооружения для ВСУ в тех объёмах, которыми она располагает. Кроме того, по словам министра, Польша поддержит любые инициативы, которые обеспечат её безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Владислав Косиняк-Камыш призвал Польшу готовиться к возможной войне с РФ. Поводом для этого он назвал провидение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

4 марта в газете Myśl Polska вышла статья о том, что Варшаву пытаются втянуть в конфликт между Москвой и Киевом, но в Польше считают, что это противостояние её не касается.

6 марта бывший заместитель начальника генштаба польских вооружённых сил генерал Леон Коморницкий выразил мнение о том, что Польша в настоящее время не имеет военных возможностей для отправки своей армии в зону СВО.