Нью-Йорк, США, 7 марта, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике запланировано на пятницу, 8 марта. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как указано в уведомлении об изменении в расписании, начало заседания намечено на 15:00 (23:00 мск). Тема заседания — поддержание мира и безопасности.

Как уточняет ТАСС, со ссылкой на свои источники, встреча назначена по запросу Украины при поддержке Эквадора, Великобритании и Франции в связи с недавними ударами российских войск по Одессе. Кроме того, Киев попросил выступить с докладом генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как подтвердила пресс-служба Минобороны России, 6 марта российские ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, где украинские военные готовили к применению морские беспилотники.

Украинские СМИ утром того же дня уточнили, что заметили в этот день в городе кортеж главы киевского режимаВладимира Зеленского, и взрыв произошёл незадолго до его встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисомв 500 метрах от кортежа. Официальных сообщений, что украинский глава или греческий премьер посещали Одессу, не было.