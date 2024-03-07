Вашингтон, 7 марта, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Решение главы Белого дома Джо Байдена остановить экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) является подарком для России, заявил 7 марта в эфире телеканала Fox Business лидер республиканского большинства в палате представителей Конгресса США Стив Скализ.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Он подчеркнул, что этот шаг наносит ущерб Соединённым Штатам. Скализ пояснил, что своими действиями Байден повышает стоимость жизни для простых американцев.

По словам конгрессмена, в такой ситуации граждане США больше не могут терпеть их президента. Скализ также отметил, что в стране набирает популярность бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он добавил, что экс-глава Белого дома проводил в энергетической сфере успешную политику, от которой Байден отказался.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Белый дом объявил, что по решению президента США власти страны приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки СПГ. Этот шаг в Вашингтоне объяснили борьбой с климатическими изменениями, представляющими угрозу.

4 февраля независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов выразил мнение о том, что сокращение экспорта американского СПГ в Европу вызовет рост цен на это сырьё. Он считает, что на фоне увеличения стоимости Россия получит увеличение своей прибыли.

Газета Wall Street Journal написала о том, что решение Байдена прекратить строительство новых экспортных терминалов СПГ последовало за интенсивной кампанией со стороны экологических групп, финансируемых миллиардерами-донорами, включая семью Рокфеллеров.